Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti - Son Dakika
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Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti

Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde, dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.

30.06.2024 13:49
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Dosya Boyutu: 14.90 MB

ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 00: 16

Rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformundan çeşitli görüntüler

Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde faaliyete geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Deniz Rüzgar, Balıkçılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti - Son Dakika

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