Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu faaliyete geçti

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ÇEKİM TARİHİ: 28 Haziran 2024
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Rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformundan çeşitli görüntüler
Dünyanın ilk rüzgar enerjisi-balıkçılık entegre yüzer platformu, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde faaliyete geçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
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