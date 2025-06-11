Dünyanın Tek 'Nilüfer Çiçeği' Muğla'da Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünyanın Tek 'Nilüfer Çiçeği' Muğla'da Yetişiyor

11.06.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz Gölü'nde yetişen Nilüfer çiçeği, eşsiz özellikleriyle dünyada tek olma özelliğine sahip.

Bu çiçek, özellikleri ile dünyada tek

MUĞLA - Dünyadaki tüm çiçeklerin kraliçesi olarak adlandırılan, Türkiye'nin tek ayaklı Gölü Köyceğiz Gölü uzantısındaki kanallarda yetişen 'Nilüfer Çiçeği', tuzlu ve tatlı su karışımı, göl çevresindeki kaplıcalar ve mineralli suda yetişmesi nedeniyle bu özellikleri ile dünyada tek olma özelliğini taşıyor. Mayıs ayında çiçek açmaya başlayan çiçek, bu özellikleri nedeniyle Dünyada ilk defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü doktora öğrencisi tarafından tez konusu yapıldı.

Köyceğiz Gölü'nün Türkiye'nin tek ayaklı gölü olması yanında, tuzlu ve tatlı su karışımı, göl çevresindeki kaplıcalar nedeniyle mineralli suda yetişmesi nedeniyle dünyada tek olan Köyceğiz Gölü Nilüfer Çiçeği, büyüklük açısından da Türkiye'nin en büyük Nilüfer çiçeği olma özelliğine sahip.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, Nilüfer çiçeği araştırmasının dünyada çok az çalışılmış bir çiçek olduğunu açıkladı.

Köyceğiz Gölü'nün kanallarında yetişen Beyaz Nilüfer çiçeğinin diğer Nilüfer çiçeklerinden ayıran en önemli özelliğinin tatlı suyun deniz suyu ile ve göl çevresinde bulunan kaplıcalar nedeniyle mineralli kaplıca suyuyla nispeten etkileşmiş tatlı sularda yetişmesi ve daha dayanıklı olduğu açıklandı.

Tatlı su ile deniz suyunun karıştığı gölde yetişiyor

Köyceğiz Gölü kanallarında yetişen Beyaz Nilüfer çiçeğinin tatlı su ile deniz suyunun karıştığı gölde yetişmesi nedeniyle dünyada tem olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, "Dünyada sadece 7 tane ayaklı göl var. Ayaklı göl demek, tatlı suyun denize açıldığı göller demektir. Bizim Köyceğiz Gölü de bir ayaklı göldür ve Türkiye'deki tek ayaklı göl. Yani tatlı su, deniz suyuyla karışıyor. Ama bizim gölümüzün onu dünyada tek kılan başka bir yanı daha var. Dalyan İztuzu'ndan biraz ilerlediğiniz zaman da kaplıcalarla bir araya geliyor. Dolayısıyla bu gel-git olaylarıyla birlikte tatlı suyla deniz suyu ve kaplıca suyunu, mineralleri, bunların hepsi birbirine karışıyor. Köyceğiz Gölü'nü seçme sebebimiz bu. Yani burada gel-git hareketleriyle tatlı suçiçeği nispeten tuzlu bir suda yetişiyor. Bu onu endüstriyel olarak kullanmak için daha ideal bir hale getiriyor. Büyük bir ihtimalle onu diğer Nilüferlerden içerik olarak da ayırıyor, daha güçlü bir hale getiriyor" dedi.

"Çok daha güçlü, iri ve etken madde bakımından çok zengin bir çiçek"

Köyceğiz Gölünde yetişen Beyaz Nilüfer Çiçeğini diğer Nilüfer çiçeklerinden ayıran en büyük özelliğinin daha güçlü, iri ve etken madde açısından çok zengin olduğunu belirten Nazan Demir, "Öğrencim Yiğit Deveci'nin doktora tezi olmasının sebebi Yiğit'in Köyceğizli olması. Ben öğrencilerime konu verirken onların bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına da dikkat ediyorum. Bölgeyi iyi tanıyor, düzenli olarak numune almak için de ailesi de yardımcı oluyor çünkü bu zor bir iş. Kanallarda geziyoruz, işte kanallardan numuneler toplanıyor. ve her periyod sürekli toplanıyor, yani bir kere toplanmıyor. Gün içinde bile birkaç kere suyun özelliği değiştiği için hem su numunesi hem çiçek numuneleri alınıyor. ve Köyceğiz Gölü'nün Nilüferi hiç çalışılmamış, aslında ülkemizde Nilüfer çok az çalışılmış. Bu bakımdan bu değerimizi öne çıkarmaya çalışıyoruz ve Köyceğiz Gölü'nün ne kadar kıymetli olduğunu da vurgulamaya çalışıyoruz. Şu an analizlerimiz devam ediyor ama kesinlikle teşhisini yaptırdığımız profesör hocamız da çok etkilendi ve her herbaryumlarına koymak isteğini belirttiler. Onlar da gördükleri bugüne kadar en güzel, en dayanıklı çiçek olduğunu ifade ettiler. Böyle olması şaşırtmıyor bizi zaten. Çünkü bu tuzlu suyla, kaplıca suyuyla nisbeten etkileşmiş tatlı sularda yetişiyor, daha dayanıklı. Köyceğiz'in olağanüstü doğasını da etkilersek, diğerlerinden çok daha güçlü, iri ve etken madde bakımından çok zengin bir çiçek var elimizde" dedi.

"Tüm çiçeklerin kraliçesi"

Prof. Dr. Demir, Beyaz Nilüfer çiçeğinin kanamayı durduran, sindirim ve ishal sorunlarını çözümünde kullanılmasının yanında dünyanın ilk çiçeği olması nedeniyle tüm çiçeklerin kraliçesi olarak bilindiini söyledi. Demir, "Nilüfer de bütün zamanların en önemli, hatta ilk çiçeğidir denilebilir, çiçeklerin kraliçesidir denir. ve bugünkü Hint mitolojisinin ve dünyanın birçok özellikle uzak Asya ülkelerinde birçok inancın simgesidir Nilüfer çiçeği ve çok yaygın olarak kullanılır. Mistik özellikleri olduğuna inanılır, tıbbi olarak da kullanılmaktadır. Kanamayı durdurucu, sindirim sorunlarını çözücü, ishal durdurucu gibi özellikleri var ve gıda olarak da kullanılır. Bizim ülkemizde çok bilinmeyen bir çiçek olmasına rağmen birçok kültürün simgesidir. Bereketin, saflığın, temizliğin simgesi kabul edilir" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Köyceğiz, Kültür, Güncel, Tarım, Çevre, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın Tek 'Nilüfer Çiçeği' Muğla'da Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:06:16. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın Tek 'Nilüfer Çiçeği' Muğla'da Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.