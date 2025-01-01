Dupnisa Mağarası'na Ziyaretçi Akını

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Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası'nı geçen yıl 70 bin 389 kişi ziyaret etti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan galerinin giriş bölümü olan sulu mağara, yılın her dönemi turizme açık tutulurken, kuru mağara ise yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay ziyarete kapatılıyor.

Geçen yıl 70 bin 389 kişinin ziyaret ettiği mağara sarkıt ve sütunlarıyla dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında, serin bir ortam sunan mağarayı ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.