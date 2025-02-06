Durağan\'da Ulusal Vefa Programı Uygulandı

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Sinop'un Durağan ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı kapsamında 2024 yılında 120 kişiye hizmet sunuldu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede ikamet eden yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara farklı alanlarda hizmet sunuluyor.

Vakıf çalışanları tarafından ev temizlikleri ve kişisel bakımları yapılanlara gerekli görülmesi halinde psikolojik destek de sağlanıyor.

Bu kapsamda geçen yıl ilçede 120 kişiye hizmet verildi.