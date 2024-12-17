Dursun Acar Beraat Etti - Son Dakika
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Dursun Acar Beraat Etti

Dursun Acar, Jeannah Danys'ın ölümüyle ilgili davada cinsel istismar ve cinayet suçlarından beraat etti.

17.12.2024 14:54
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Haber: Esra TOKAT

(KARABÜK) – Gabonlu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin görülen davada, tutuklu sanık Dursun Acar'ın "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından beraatine ve tahliyesine karar verildi.

17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüne ilişkin görülen davanın yedinci duruşması Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık ve müşteki avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, Karabük'te şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Dina'nın cansız bedeni 26 Mart 2023 günü Filyos Çayı'nda bulunmuştu. Ibouanga'nın ölümüne ilişkin görülen davanın yedinci duruşması Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Karar duruşmasında avukatlar Meriç Eyüboğlu, Gülyeter Aktepe, Gülnur Yılmaz, Berfin Karaşah, İrem Eski, Nergiz Görmez, Nazlı Yıldırım, Pınar Zeytun, Zeynep Tepegöz ile Karabük Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi avukat, sanık avukatları ve Dina'nın ailesi duruşmada hazır bulundu.

Taraf avukatları, Han Apartmanı'nda Dina'nın neler yaşadığı konusunda soruşturma aşamasında eksik araştırma yapıldığını yapıldığına dikkati çekti. Dina'nın ailesinin avukatları, "Can havliyle aracına sığındığı Dursun Acar, Dina'yı cinsel istismara maruz bıraktı" savunmasını yaparken, sanık avukatları ise söz konusu iddiaları reddederek, Dina'nın sağlıklı bir karar veremediği ve bu yüzden "intihar" etmiş olabileceği iddiasında bulundu. Ayrıca müşteki avukatları kentteki "fuhuş çetesi" iddiaları üzerinde durdu. Avukat Eyüboğlu, "Siyah ve bakire kadınlara yönelik bir fuhuş çetesi olduğunu taksi şoföründen akademisyenine, akademisyeninden avukatına kadar herkes bunu söyledi" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Dursun Acar, "Ben adalete güveniyorum. Ben yapmadıım şeyden suçlanırsam benim vicdanım rahat. Başka hiçbirşey demiyorum" dedi.

Savunmaların ardından Mahkeme Heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Dursun Acar'ın "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçunu işlemediğini ifade ederek, beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Mütalaada "cinsel saldırı" ve "olası kastla öldürme" suçundan ceza istenmişti

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında "…maktulün bir anda aracın kapısını açarak koşar vaziyette orta refüjde bulunan tellerden atladığı ve karşı şeride geçtiği, buradan da yol kenarında bulunan demir korkulukların üzerinden atlayarak kaçmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu kapsamda tanık Mustafa Yazar'ın beyanından anlaşılacağı üzere maktulenin arabadan inerek sanıktan kurtulmaya çalıştığını, yolu karşısına geçmek üzere koştuğunu gördüğü hususu maktule araç içerisinde cinsel amaçla saldırdığının değerlendirildiği, maktulenin dere yatağına inmesinden sonra, sanığın ilk ifadesinde, yoldan geri dönerek ikametine gittiğini beyan etmesine karşın, daha sonra elde edilen kamera görüntülerinde maktulun indiği yere aracıyla giderek yaklaşık 6-7 dk boyunca kalması…" gerekçesiyle dosya kapsamında tek tutuklu sanık Dursun Acar'ın "cinsel saldırı" ve "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Cinayet, Karabük, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Acar Beraat Etti - Son Dakika

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