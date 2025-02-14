Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Dursunbey'de Kereste Fabrikası Yangını - Son Dakika
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