Dürüst Öğrencilere Ödül

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Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, sokakta buldukları içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine ulaştıran iki öğrenciye ödül verdi.

Urla 80. Yıl Gazi Ortaokulu öğrencisi Serhat Peksert ve İhsan Aksu, sokakta, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan çantayı polise teslim etti. Polis de çantayı sahibine ulaştırdı.

Öğrencileri makamında misafir eden Kaymakam Mustafa Gözlet, Serhat Peksert ve İhsan Aksu'yu örnek davranışlarından dolayı kutladı.

Kaymakam Gözlet, ömürleri boyunca dürüstlükten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunduğu öğrencileri ödüllendirdi.

Öğrenciler ise kendilerini çantayı kaybeden kişinin yerine koyduklarını ifade ettiler.