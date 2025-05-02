Dürzi Lideri Ebi'l Muna'dan Suriye Uyarısı

Lübnan'daki Dürzilerin lideri Şeyh Sami Ebi'l Muna, başkent Beyrut'ta Türk ve Arap büyükelçiler ile Suriye'de yaşanan son olayları görüştü.

Lübnan'daki Dürzi topluluktan yapılan açıklamaya göre, Ebi'l Muna, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Tunus, Cezayir, Fas ve Umman büyükelçileri ile bir araya geldi.

Lübnanlı bazı milletvekillerin de katıldığı toplantıda, Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramane Mahallesi ve Sahnaya bölgesinde yaşananlar ele alındı.

Suriye'de yaşananlar, bir "fitne projesi"

Suriye'de yaşananların bir fitne projesi olduğunu söyleyen Ebi'l Muna, nüfuz sahibi Arap ve İslam ülkelerinin sorumluluklarını yerine getirerek şüpheli projeleri engellemeleri ve kışkırtıcı söylemlerin önüne geçmeleri gerektiğini belirtti.

Ebi'l Muna, Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yinelerken, bu ülkede yaşananlarla ilgili duruş ve endişelerini dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Lütem, Şeyh Sami Ebi'l Muna tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirmişti.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan ve "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail, son olarak bu sabah Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurmuştu.