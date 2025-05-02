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Dürzi Liderlerden Birlik Çağrısı

Süveyda'da toplanan Dürzi liderleri, Suriye'nin bölünmesine karşı olduklarını bildirdi.

02.05.2025 01:38
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Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumunun liderleri, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, illerinde İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Son günlerde başkent Şam'da hükümet güçleriyle bazı silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından Dürzilerin önde gelen isimleri, Süveyda ilinde toplandı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşılan görüntüde okunan açıklamada, toplantıya Ebu Selman Hikmet el-Heceri, Ebu Vail Hannavi, Hasan Atraş, Yahya Amir, Atif Hineydi, Vesim İzzeddin, Hasan Cerbu gibi isimlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölünmez bir parçası olduğumuz birleşik Suriye, bizim onurumuzdur. Suriyeliliğimiz ise şerefimizdir. Vatan sevgisi imandandır. Bölünmeyi, ayrılmayı veya kopmayı kesinlikle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığının ve adli kolluk güçlerinin, Süveyda ilindeki yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Süveyda-Şam yolunun güvenliğinin ise devletin sorumluluğunda olduğunu kaydedildi.

Birlik ve beraberlik mesajı verilen açıklamada, "Fitne, mezhepçi kışkırtmalar, kişisel kinler ve İslam'ın yasakladığı cahiliye dönemine ait intikam duygularından arınmış bir vatan için çaba gösterdiğimizi vurguluyoruz. Bu tür tehlikeli ayrışmaların sonucu felaketle bitmiştir ve yine öyle olacaktır." uyarısı yapıldı.

Toplantının ardından konuşan Dürzi lider Leys el-Belus, Süveyda ilinde İçişleri Bakanlığının etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Belus, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin ildeki vatandaşların korunması konusunda karar aldığını belirterek, "Bu anlaşmayı yıkmaya çalışanlar var. Bölgede tahribat yapmaya çalışan silahlı gruplar var. Devlet ve halkla işbirliği içindeyiz, finanse edilen bu gruplara son vereceğiz." dedi.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise Mayıs'ta akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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