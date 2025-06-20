Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı - Son Dakika
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Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı

Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
20.06.2025 11:09
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Bursa'da Tozluyan Şelalesi'ne balık tutmaya giden 48 yaşındaki adam, ayağı kayıp düşünce kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı. Yürüyemeyecek durumda olan adam için sarp ve dik arazi nedeniyle tahliye için helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızıl Mahallesi'nde Tozluyan Şelalesi'ne balık tutmaya giden Hasan Ülkü (48), ayağı kayıp düşünce kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı. Düştüğü yerden kalkamayan Ülkü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD Arama Kurtarma, UMKE, jandarma ve STK arama kurtarma ile köpekli arama ekipleri sevk edildi.

Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin ulaştığı Ülkü'nün ilk müdahalesi, olay yerinde yapıldı. Ülkü, yürüyemeyecek durumda olduğundan, sarp ve dik arazi nedeniyle, tahliye için bölgeye helikopter istendi. Ekipler tarafından sedyeyle helikoptere alınan Hasan Ülkü'nün tedavisi sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Öte yandan kurtarma operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.

Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Kaynak: DHA

Helikopter, Kurtarma, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı - Son Dakika

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