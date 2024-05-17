Düsseldorf Başkonsolosu, yangında hayatını kaybeden Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Düsseldorf Başkonsolosu, yangında hayatını kaybeden Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Düsseldorf Başkonsolosu, yangında hayatını kaybeden Ada Abay\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkonsolos İzbul, ailenin acısını paylaşarak taziyelerini iletti. Yangının çıkış sebebinin aydınlatılması ve saldırı olduğunun tespiti halinde faillerin adalet önünde en ağır cezalara çarptırılması talep edildi. 16 Mayıs'ta Düsseldorf'un Flingern semtinde çıkan yangında Ada Abay ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

17.05.2024 21:23
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Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ada Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düsseldorf Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkonsolos İzbul'un "yangın sonucu vefat eden 18 yaşındaki vatandaşın acılı ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu yangının çıkış sebebinin bir an evvel aydınlatılması ve saldırı olduğunun tespiti halinde faillerin derhal yakalanarak adalet önünde en ağır cezalara çarptırılması Alman makamlarından temel beklentimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Düsseldorf'un Flingern semtinde 16 Mayıs'ta yerel saatle 02.25'te bir binada çıkan yangında aralarında 18 yaşındaki Ada Abay'ın da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün belirlendiği belirtilmişti.

Lichten Caddesi'nde bulunan binanın alt katındaki büfede meydana gelen patlamayla alevlerin üst katlara sıçradığı ve binayı sardığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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