Duterte İçin Gösteri Düzenlendi

Filipinler'de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından "insanlığa karşı suçlar" kapsamında "cinayet" suçlamasıyla tutuklanan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri yapıldı.

Filipinler'deki Davao City'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Duterte'nin serbest bırakılmasını talep eden gösterilere dönüştü.

Kutlamalara katılan yaklaşık 20 bin kişi, Duterte'nin serbest bırakılması ve ülkesine iade edilmesini talep eden sloganlar atarak yürüdü.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ile 2022 yılları arasında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin bulunmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.