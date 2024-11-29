Duterte'nin Tehdidi Zaman Kaybı - Son Dakika
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Duterte'nin Tehdidi Zaman Kaybı

Marcos, Duterte'nin tehditlerini önemsiz buldu, azlini görüşmenin faydasız olduğunu belirtti.

29.11.2024 14:50
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, kendisini öldürtmekle tehdit eden Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin azlini görüşmenin Kongre için zaman kaybı olacağını söyledi.

Duterte'nin "belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde Başkan'ın öldürülmesi için suikastçı tuttuğu"na dair sözleri, Filipinler'de tartışılıyor.

Marcos, Duterte'nin tehdit içerikli ifadelerinden ötürü yargılanması çağrılarına ilişkin basına açıklamada bulundu.

Devlet Başkan Yardımcısı Duterte'nin ifadelerinin önemli olmadığını vurgulayan Marcos, bunu "bir bardak suda fırtına" olarak nitelendirdi.

Duterte'nin azlini görüşmenin Kongre için zaman kaybı olacağını kaydeden Marcos, "Bu, önemli değil. Bu, tek bir Filipinlinin bile hayatında herhangi bir fark yaratmayacak, o halde neden bununla zaman kaybedelim?" dedi.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermişti.

Celpte Duterte'nin Ulusal Soruşturma Bürosunda hazır bulunması ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması" istenmişti.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" bir tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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