Duterte'nin UCM İtirazı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin avukatları, Filipinler'in Roma Statüsü'nden çekildiğini ve bu sebeple Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yargı yetkisini kullanamayacağını savunarak davanın düşürülmesini istedi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Duterte'nin avukatları, UCM tarafından Eylül 2021'de eski Devlet Başkanı hakkında "uyuşturucuyla mücadele" operasyonları kapsamında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlara ilişkin başlatılan soruşturmaya itiraz dilekçesi sundu.

Duterte'nin avukatları Nicholas Kaufman ve Dov Jacobs tarafından sunulan 38 sayfalık dilekçede, davanın görülmesini engellemeyi amaçlayan usule ilişkin itirazda bulunuldu.

Dilekçede, Filipinler'in UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilme kararının 2019'da yürürlüğe girdiği anımsatılarak mahkemenin Eylül 2021'de Duterte hakkında soruşturma başlatamayacağı belirtildi.

Eski Devlet Başkanının "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının" talep edildiği dilekçede, "Bireyin özgürlüğü söz konusudur ve savcı, selefi tarafından alınan hatalı bir kararı sürdürmek için canla başla mücadele etmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, Roma Statüsü uyarınca, mahkeme yargı yetkisini kullanmaya karar verdiğinde, ülkenin UCM'ye "eş zamanlı olarak taraf" olması gerektiği aktarıldı.

Söz konusu itirazın öncelikle ele alınması gerektiği vurgulanan dilekçede, yargı yetkisi olmadan suçlamaların teyidi duruşmasının kaynak israfına yol açacağı kaydedildi.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından, Filipinler 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekileceğini bildirmişti.

Bu karar Roma Statüsü'nün 127. maddesi uyarınca bir yıl sonra,17 Mart 2019'da resmen yürürlüğe girmişti.

Ancak, mahkeme 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.

UCM Savcılık Ofisi, 10 Şubat'ta, Duterte hakkında insanlığa karşı suçlar kapsamında cinayet, işkence ve tecavüz suçlarından tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 12 Mart'ta insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere Filipinler makamları tarafından mahkeme gözetimine teslim edilmişti.

Duterte, 14 Mart'ta duruşmaya UCM'nin tutukevinden görüntülü olarak katılırken avukatları mahkeme salonunda hazır bulunmuştu.

UCM, Duterte hakkındaki iddianamenin okunacağı duruşma için 23 Eylül 2025 tarihini belirlemişti.