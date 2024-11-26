Duterte'ye Suikast Tehditi Soruşturması - Son Dakika
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Duterte'ye Suikast Tehditi Soruşturması

Filipinler'de müfettişler, Duterte'nin suikast tehditleriyle ilgili soruları yanıtlaması için celp gönderdi.

26.11.2024 12:16
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Filipinler'de müfettişler, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı suikastla tehdit eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye, soruları yanıtlaması için celp kağıdı gönderdi.

Sara Duterte'nin "belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde, başkanın öldürülmesi için suikastçı tuttuğu"na dair ifadesi Filipinler'de tartışılıyor.

Yetkililer, Duterte'nin ofisine, müfettişlerin sorularını yanıtlaması için celp kağıdı gönderdi.

Celpte, Duterte'nin, Ulusal Soruşturma Bürosunda hazır bulunması ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması" talep edildi.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Duterte, söz konusu açıklamasını, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere, Temsilciler Meclisi'nde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

"Suç girişimi göz ardı edilmemeli"

Devlet Başkanı Marcos Jr, Duterte'nin "açık tehditleri ve hakaretlerinin" endişe verici olduğunu belirtmişti.

Bu tür ifadelerin Filipinler gibi demokratik bir ülkede yeri olmadığını dile getiren Marcos Jr, "Böyle bir suç girişimi göz ardı edilmemeli." demişti.

Marcos Jr, "Bir devlet başkanına suikast planlamak bu kadar kolaysa sıradan vatandaşlarımız ne olacak?" diyerek olayların, barışçıl bir şekilde gerçeğin ortaya çıkarılarak sonuçlanmasını umduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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