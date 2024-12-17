Duyarlı Aile Tilkiye Bisküvi Verdi

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Tilkiyi bisküvi ile beslediler

Duyarlı aile, tilkiye böyle ilgi gösterdi

BOLU - Bolu'da orman yolunda tilkiyle karşılaşan vatandaşlar, yanlarında bulunan bisküvi ile tilkiyi besledi.

Seben-Bolu kara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden Berin ve Ender Orhuner çifti, yol üzerinde bir tilki ile karşılaştı. Kar üzerinde tilkinin yiyecek bulmakta zorlandığını anlayan duyarlı vatandaşlar yol kenarında durdu. Araçtan inerek tilkiye yaklaşan çift, yanlarında bulunan bisküvi ile tilkiyi beslemek istedi. Berin ve Ender Orhuner çiftine ilk önce korkuyla yaklaşan tilki, bisküvileri yemeye başladı. Tilkiyi araçlarından inerek bisküviyle doyuran Orhuner çifti o anları cep telefonuyla kaydetti.