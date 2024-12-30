Duyarlılık Örneği: Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

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'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay: Fabrika işçisi yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da fabrika işçisi emekçi vatandaş, yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Eski Kiler mevkiinde yaya halindeki bir fabrika işçisi, yolda para dolu cüzdana rastladı. Cüzdanı inceleyen vatandaş, duyarlılık örneği göstererek telefon numaralarından sahibine ulaştı.

Buluşma noktası türbe mevkii olarak belirlendi. İyiliksever emekçi vatandaş, para dolu cüzdanı eksiksiz biçimde sahibine teslim etti.

"Güzel yürekli insan"

Örnek davranışından dolayı fabrika emekçisini tebrik eden cüzdan sahibi Mahir Aydın, "Cüzdanımı kaybettim diye canım çok sıkkındı. İçerisinde evraklarım, kimliğim, banka kartlarım, nakit param vardı. Çok şükür cüzdanımı bulup teslim etme gereği gösteren bir iyi insan varmış. Böyle güzel yürekli insanlar görmek mutluluk verici. Örnekleri bol olsun inşallah" dedi.