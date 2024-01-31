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Düzce'de 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Düzce\'de 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Z.E'nin üzerinde yapılan aramada 2 bin 240 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

31.01.2024 19:29
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Düzce'de üzerinde 2 bin 240 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Z.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının kente geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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