Düzce'de 4 gündür süren soğuk hava Kardüz ve Sinekli yaylalarını karla kapladı

Düzce'de 4 gündür süren soğuk hava Kardüz ve Sinekli yaylalarını karla kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kentte 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı; Gölyaka'daki Kardüz ile Kaynaşlı'daki Sinekli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.
Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.
Kaynak: AA
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