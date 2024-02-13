Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık yandı, 4 büyükbaş öldü - Son Dakika
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Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık yandı, 4 büyükbaş öldü

Düzce\'de çıkan yangında ahır ve samanlık yandı, 4 büyükbaş öldü

Düzce'nin Karadere Hasanağa köyünde meydana gelen yangında, Mehmet Günaydın'a ait samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangında ahırda bulunan biri gebe olan 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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DÜZCE'de çıkan yangında, ahır ve samanlık yandı. Ahırdaki 4 büyükbaş öldü.

Karadere Hasanağa köyünde Mehmet Günaydın'a ait samanlık ve ahırda saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın, kısa sürede iki yapıyı da sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını, müdahale edip kontrol altına aldı. Yangında ahırda bulunan biri gebe, 4 büyükbaş öldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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