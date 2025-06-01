Düzce\'de Bisiklet Turu Coşkusu

Düzce'de "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anıtpark Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından 81 ilde gerçekleştirilen bisiklet turuna ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Bisiklet turu hakkında bilgi veren Aslan, "Bisiklet turu için 789 kayıt gerçekleşti. Yaklaşık 1 saatlik bir güzergahta güzel şehrimiz Düzce'mizin sokaklarında 789 bisikletlimizle şehir turu yapacağız. Sağlıklı yaşama, bedensel hareketliliğe, bağımlılık yapan alışkanlıklardan uzak durmaya farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin en genç ili Düzce, bisiklet kullanımının Türkiye genelinde en yaygın olduğu ikinci şehir. Bu noktada zaten yaygın olan bisiklet kullanım alışkanlığını daha da teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından bisikletliler, Soğancı mevkisindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kadar pedal çevirdi.

Burada yapılan çekilişle etkinliğe katılanlara bisiklet, kask, forma, top başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte bisikletlerle yapılan akrobatik gösteriler de ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz da Türkiye genelinde düzenlenen etkinliğin, insanları spora teşvik etmek, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.