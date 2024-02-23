Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Düzce\'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Recep Bektaş'a ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

23.02.2024 01:17  Güncelleme: 01:22
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait 2 katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında büyük çapta hasar oluşan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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