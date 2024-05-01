Düzce\'de çocukken ektiği çilek fideleriyle tarıma ilgi duyan genç, devlet desteğiyle serada üretim yapıyor

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Düzce'de çocukken ektiği çilek fidelerinin meyve vermesiyle tarıma ilgi duymaya başlayan Ahmet Genç, merakına yenik düşüp çalıştığı fabrikadan ayrıldıktan sonra devlet desteğiyle kurduğu serada meyve fidanı, süs bitkisi ve çiçek üretiyor.

Gölyaka ilçesinde 10 yaşındayken balkondaki saksılara ektiği 3 kök çilek fidesinden ürün almasıyla evinin bahçesinde ahududu, böğürtlen ve çilek yetiştirmeye başlayan Genç, gençlik yıllarında da otomotiv parçaları üreten fabrikadaki mesaisinden arta kalan zamanlarda meyve yetiştiriciliği yaptı.

Çocukluk tutkusunu mesleği haline getirmeye karar verince 24 yaşında işinden ayrılıp 50 metrekarelik sera kuran Genç, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çifti" projesinden faydalanarak 2018'de 600 metrekareye çıkarttığı serada yılda on binlerce meyve fidanı, süs bitkisi ve çiçek yetiştiriyor.

Sera sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor

40 yaşındaki Ahmet Genç, AA muhabirine, hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bundan 6 yıl önce devlet desteği sayesinde meyve fidanı, süs bitkisi ve çiçekçilik alanındaki üretimini geliştirdiğini anlatan Genç, "Genç Çiftçi projesiyle azimle ve kararlılıkla işlerin buralara kadar geleceğini hayal etmiştik ve bunu gerçekleştirmiş olduk." dedi.

"Meyve fidesi üretimimiz yıllık 60 binlere kadar dayandı. Süs bitkisi 40 binlere, çiçek üretimimiz de 20-25 binlere kadar geldi" diyen Genç, üretimin yanı sıra Düzce ve Sakarya başta olmak üzere çevre illere peyzaj alanında hizmet verdiklerini aktardı.

Genç, işlerinin büyümesiyle istihdama da katkı sağladıklarına işaret ederek, "Mevcut çalışan sayımız 20'ye ulaştı. Üretim, pazarlama ve satış ofisi aşamalarında herkese istediği pozisyonda yapabileceği şartlar altında çalışma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini aktaran Genç, projeyle kurdukları sera sayısını 10'a çıkarmayı düşündüklerini kaydetti.

Genç, işi daha kaliteli ve profesyonelce yapıp çalışan sayılarını da arttırmayı istediklerini belirterek, "Bu tek başına bir proje değil. İstihdam olanağı sağlayarak aile ortamında yapılabilecek bir iş olduğunu göstermek ve çevremizdeki insanları bu doğrultuda eğitmek istiyoruz. Bu işin sadece hobiden ibaret olmadığını, maddi ve manevi kazançlarının da bulunduğunu kanıtladık." ifadesini kullandı.