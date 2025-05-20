Düzce'de Dünya Arı Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Dünya Arı Günü Etkinliği

Düzce\'de Dünya Arı Günü Etkinliği

Düzce Üniversitesi, Dünya Arı Günü'nde arıların önemini vurgulayan etkinlik düzenledi.

20.05.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "20 Mayıs Dünya Arı Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Konuralp Merkez Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte, kentte eğitim gören kreş ve anaokulu öğrencileri, arı kıyafetleri giyip ellerinde "Çiçekler solmasın, arılar ölmesin", "Arılar olmazsa insanlar olmaz" yazılı dövizler eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Alandaki stantları ziyaret eden öğrenciler ve vatandaşlar, arılar ve arı ürünleri hakkında DAGEM akademisyenlerinden bilgi aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca, minik öğrencilerin resim yarışmasında derece alan eserleri sergilendi.

Programda konuşan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, arıların iklim ve doğa için önemine değindi, "Dünya Arı Günü"nü kutladı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, doğa ve sürdürebilir hayat için arıların değerini anlamanın önemine işaret ederek, "Arıların önemine dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak için çocuklarımızla birlikteyiz. Amacımız, toplumsal farkındalığı oluşturarak, bu önemli canlının önemini benimsemeleridir. Arılardan korkuyoruz ama çok seviyoruz. Arılar sadece bal üretmiyor, dünyanın iklim ve doğa dengesini de sağlıyor." dedi.

" Türkiye, toplam kovan ve arı sayısı ile bal verimi bakımından dünyada 2."

DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine, arının dünya üzerindeki en önemli canlı olduğunu belirterek, "Arı polinasyon (tozlaşma) için çok önemli. Yani görünen tarafta arı sadece bal yapıyor olarak bilinir fakat asıl önemi polinasyondur. Bugün insanların yediği meyvelerin yüzde 70'i arılar tarafından tozlanır, arılar tarafından döllenir. Bu o kadar önemlidir ki arı olmazsa bitki olmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin arıcılık konusunda çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Kekeçoğlu, "Türkiye, toplam kovan ve arı sayısı ile bal verimi bakımından dünyada 2'nci sırada. Bu çok önemli seviye. Türkiye olmazsa dünyanın hem arı ürünleri bakımından hem de arılarla yapılan tozlaşma bakımından sıkıntıya gireceği ve zorlukla karşı karşıya kalacağı aşikardır. Türkiye'nin arıcılıkla alakalı konumundan ötürü burada gerçekleştirilen 'Dünya Arı Günü' kutlamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Dünya Arı Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
23:48
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
23:31
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 17:10:33. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Dünya Arı Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.