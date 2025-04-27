Düzce'de otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisindeki kazada ağır yaralanan İlyas Işıldak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Işıldak'ın kullandığı akülü engelli aracına, Düzce istikametine doğru giden N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı otomobil çarpmış, kazada ağır yaralanan Işıldak, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Engelli Araca Çarpan Otomobil, Hayat Kayıplarına Yol Açtı - Son Dakika
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