Düzce'de Fındık Hasadı Başlıyor

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Düzce'de 9, 15 ve 23 Ağustos tarihlerinde hasat işlemleri yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucu il genelindeki 2025 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Üreticilerin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, hasadın sahil kesiminde 9 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 23 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce'nin yağışlı iklim yapısına bağlı olarak bölgede yabancı ot ve dikenlerin hızlı gelişmesinin yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olduğu, bu nedenle üreticilerin fındık hasadına başlamadan önce 5-10 gün önceden temizlik yapmalarının büyük önem taşıdığını anlattı.

"Olgunlaşmamış fındık kalite kaybına neden olur"

Hasat tarihlerinin saha ekibinin incelemesi ve iklim şartlarının durumuna göre belirlendiğinin altını çizen Uzun, "Henüz tam olgunlaşmadan toplanan fındıklarda kalite kaybı yaşanabilir. Hasadın zamanında ve doğru yöntemlerle yapılması verim açısından kritiktir. Fındık çeşitlerinin hasat olgunluğuna göre ayrı ayrı toplanması gerekmekte. Aksi takdirde olgunlaşmamış fındık kalite kaybına neden olur." ifadelerini kullandı.

Fındığın en ideal şekilde, dallar silkelenerek yere dökülmesi ve yerden toplanması önerilerinde bulunan Uzun, şunları kaydetti:

"Dallardan elle kopararak toplamak, verimi düşürmesinin yanı sıra bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklara zarar veriyor. Toplanan fındıkların çuvallarda bekletilmeden serin, kuru ve havalandırılmış yerlerde kurutulması gerekiyor. Kurutulmadan depolanan ürünlerde aflatoksin oluşma riski bulunuyor. Aflatoksinli fındıkların piyasaya sürülmesi ise hem üreticilere hem ülke ekonomisine zarar veriyor. Ayrıca, yangın riskine karşı fındık zurufunun bahçede yakılmaması ve çevreye zarar verilmemesi gerekiyor."

Açıklamada, geçen yıl Türkiye'de üretilen 685 bin ton fındığın yüzde 13,9'una denk gelen 95 bin 470 tonunun kentte üretildiği aktarılarak, 2024'te Ordu'nun 202 bin tonla birinci, Samsun'un 114 bin tonla ikinci ve Düzce'nin 95 bin 470 tonla üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.