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Düzce'de forklift kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de forklift kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Düzce'de bir iş yerinde paletlerin bulunduğu forkliftin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde bulunan otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan bir firmada meydana gelen olayda, forklift üzerindeki paletlerin altında kalan Ahmet Sancak ve Mithat Derici isimli işçiler yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Ahmet Sancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mithat Derici'nin tedavisi ise devam etmektedir.

Düzce\'de forklift kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
22.01.2024 - 18:05,
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Düzce'de bir iş yerinde üzerinde paletlerin bulunduğu forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan firmada üzerinde paletler bulunan forklift devrildi.

İşçilerden Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici (51), paletlerin altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derici'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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