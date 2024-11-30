Düzce'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 81 ABM 264 plakalı minibüs, Bahçeşehir Yenikent Polis Merkezi Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.G, Z.E, C.S, H.T, S.A. ve M.Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de İşçi Servisi Devriildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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