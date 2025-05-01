Düzce'de işçi servisinin cipe ve ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 81 ABN 467 plakalı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 06 LP 222 plakalı cipe ve ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de İşçi Servisi Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?