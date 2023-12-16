Düzce\'de kaçak sigara operasyonu

Düzce'de aracında 5 bin 120 paket kaçak sigarayla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Düzce- Sakarya sınırında yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İfadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirilen sürücü M.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
"Mercek operasyonu"nda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi
"Mercek operasyonu" kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay ve "yağma" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İki kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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