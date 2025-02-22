Düzce'de Kardan Düğün ve Döner

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Kardan gelin ile damat yapıp altın taktılar

Döner ustası bu sefer kardan döner yaptı

Düzce'de ilginç kar manzaraları

DÜZCE - Düzce'de etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar ilginç görseller çıkartmaya devam ediyor. Kardan gelin ve damat yapılırken, geline altın bile takıldı. Bir tarafta ise kardan döner yapıldı.

Düzce'de ilginç kar manzaraları ortaya çıkmaya devam ediyor. Karla çeşitli oyunlar oynayanlar çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı. Şehir merkezinde esnaflar kar düğünü hazırlıkları yaparak kardan gelin ve damat yaptı. Düğün için müzikler açılırken, geline altın bile takanlar oldu. Hem vatandaşlar hem de esnaflar gönüllerince eğlendi. Bir başka tarafta müşteri bulamayan döner ustası ise kardan döner yaparak eğlenceli anlar ortaya çıkarttı. Kardan döneri kesip ekmek arasına koyulmasını isteyen ustanın neşeli anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.