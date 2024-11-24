Düzce'de Karla Mücadele: 85 Yol Açıldı

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Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 90 köy yolundan 85'inde tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.

Düzce ve ilçelerinde sorumluluk sahasında 69 iş makinesi ve 172 personelle karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışması sürüyor.

Ekipler, dünden bu yana etkili olan kar yağışının ardından kapanan 90 köy yolundan 85'ini ulaşıma açtı.

Karla karışık yağmurun devam ettiği kent merkezinde ise ulaşım normal seyrediyor.