Düzce'de Karla Mücadele Denetimi - Son Dakika
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Düzce'de Karla Mücadele Denetimi

Vali Aslan, Düzce'deki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi, yolların açık olduğunu belirtti.

22.02.2025 01:16
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden Aslan, Bölge Müdürü Savaş Bayındır'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Aslan, burada yaptığı açıklamada, kar yağışının sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştığını belirterek, "Karayolları, İl Özel İdaresi ve şehir içlerinde belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için seferber olmuştur. İlimiz genelinde devlet yolları, otoyollar, şehir içleri ve köylerde kapalı yol bulunmamaktadır." diye konuştu.

Ekiplerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını dile getiren Aslan, kent genelinde ciddi bir kazanın yaşanmadığını bildirdi.

Aslan, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek. Ulaşım ihtiyacı olan, seyahat etmesi gereken vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için tüm ekiplerimiz özveriyle çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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