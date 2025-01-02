Düzce\'de Kereste Atölyesinde Yangın

Düzce'de kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Kuşaçması köyünde Emre T'ye ait kereste atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara neden oldu.
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