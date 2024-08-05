Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

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Düzce'de metal fabrikasında elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Serdar Bozok kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok'un cenazesi dün toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

2 işçinin akıma kapıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde hayatını kaybeden Bozok'un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı anlar yer aldı.