Düzce\'de Metruk Evde Yangın Çıktı

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DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.