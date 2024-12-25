Düzce'de Minibüste Ölü Bulundu

Düzce'de kırsal alanda park halindeki minibüste 1 kişi ölü bulundu.
Gürcü Asar köyü mevkiinde minibüs içerisinde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen 46 yaşındaki Cengiz Göloğlu'nun bedeninde kurşun izine rastlandı.
Göloğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
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