Düzce'de Nisan karı: Erik ağaçları kardan nasibini aldı
DÜZCE - Bahardan kalma günlerin yaşandığı Düzce'de, nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Meyve vermeye başlayan erik ağaçları da karla kaplandı.
Düzce'de nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü.
Geçtiğimiz günlerde bahar havasının hakim olduğu Düzce'de, meyve vermeye başlayan erik ağaçları da kar yağışından etkilendi. Kar birikintileri dalların üzerine yerleşti.
Vatandaşlar, nisan ayında kar yağışına nadiren rastlandığını ifade ederek, meyve dönemine giren ağaçların bu durumdan zarar görebileceğine dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Nisan Karı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?