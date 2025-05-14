Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mahmut Sami D. idaresindeki 81 AEL 954 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Düzce Teknopark binasının arka kısmındaki istinat duvarını aşan otomobil, otopark bölümüne düştü.
Ters dönen otomobilde sürücü ile yanındaki Cengizhan O. sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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