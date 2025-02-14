Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.
T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan T.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?