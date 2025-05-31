Düzce\'de Semender İzleme Çalışmaları

Düzce'de rastlanarak koruma altına alınan semender türlerinin izi sürülüyor.

Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 4 yıl önce "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" başlatıldı.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Beyköy beldesinde 1300 rakımlı Torkul Yaylası'ndaki gölette rastlanan ve koruma altına alınan endemik tür "Anadolu pürtüklü" ve "kuzey şeritli" semenderlerin popülasyonunu takip çalışması başlattı.

Ekiplerin, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı bölgelerde bulunan doğal göletlerde yürüttüğü çalışmalar, türlerin devamlılığı bakımından önem taşıyor.

İzleme çalışmaları, türün yayılış gösterdiği alanlarda aktivasyon dönemi olan mayıs ve haziranda sürdürülecek.

"Yaşam alanları durgun sular, göl kenarları, taş altları ve suya yakın ormanlık bölgeler"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şefi Ayşegül Dursun, AA muhabirine, Torkul Göleti'nde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu gölette rastlanan iki tür semenderin koruma altında olduğunu vurgulayan Dursun, şunları söyledi:

"Anadolu pürtüklü semenderi ve kuzey şeritli semenderler koruma altında bulunuyor. Bu türlerin biri endemik, diğeri tehdit altında olan türlerdendir. İki türün ayırt edilmesi, üzerlerindeki renk ve şekillerle oluyor. Boyları yaklaşık 12-16 santimetre civarında. Bu türlerin yaşam alanları durgun sular, göl kenarları, taş altları ve suya yakın ormanlık bölgeler."

Dursun, koruma altındaki türlerin temiz ve doğallığını kaybetmemiş alanlarda görülebildiğine işaret ederek, "Bu türlerden kuzey şeritli semender 'kirlilik indikatörü (gösterge)' olarak bilinir. Beslenmeleri solucan, larva ve sucul, karasal böceklerdir. Bu hayvanların burada görülmesi ve çoğalması, bölgenin temiz ve doğal olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Müdürlükte görevli orman mühendisi Ercan Karaağaç da iki türün izleme çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Hayvanların aktivasyon dönemlerinin şubat-kasım aylarında olduğunu ancak görülüp izlenebilirlik anlamında en uygun zamanın mayıs ve haziran olduğunu bildiren Karaağaç, "Şubat-nisan aylarında üremelerini tamamladılar. İzleme yöntemimiz doğrudan gözlem şeklinde. Bu çalışmalar izleme-gözlem programı dahilinde yapılıyor. Belirli süreler içinde gelip kontroller sağlıyoruz." diye konuştu.