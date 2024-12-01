Düzce'de Silahlı Ölü Bulundu

Düzce'de 1 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Aydınpınar Şelalesi yolunda çalışır haldeki bir otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, vücudunda silah yarası bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölen kişinin Malik Gündoğdu (29) olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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