Düzce'de Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika
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Düzce'de Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

06.03.2025 17:31
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Düzce'de sis etkili oluyor, göz gözü görmüyor

Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

DÜZCE - Düzce D100 Karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis yüzünden göz gözü görmedi. Hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü kentte görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Düzce D100 Karayolunda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü kentte görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştü. Araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer vatandaşların sisli havada yakın araç takibi yapmamalarını ve sis farlarını yakmalarını istedi.

Sabah etkili olan sisin öğlene doğru açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika

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