Anadolu Otoyolu\'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sürücüler, sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
D-100 kara yolu, kuzey çevre yolu ve Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda da sis hakim oldu.
Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
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