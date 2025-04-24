Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, İ.Y, S.S. ve E.K. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1077 uyuşturucu hap, 5 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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