Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos'ta yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 74 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 60 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.
Çalışmalarda yurda kaçak yollarla giren 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.
"Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 3, "yasa dışı ekim" suçundan 7 ve "yurda yasa dışı giriş" suçunu işleyen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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