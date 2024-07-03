Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Güncel

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan bir şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.