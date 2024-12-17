Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

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Düzce'de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 14 olaya müdahale edildi, 11 şüpheliye işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1230 litre kaçak akaryakıt ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 951,04 gram esrar, 327,51 gram sentetik uyuşturucu, 123 uyuşturucu hap, 67 mililitre ve 55 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.