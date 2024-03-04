Düzce'de üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı H.M'nin (52) üst aramasında 20-25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Kars'ta 2024 Ocak ayında ihracat yüzde 32,7 azalırken, ithalat yüzde 9,2 arttı. Aynı dönemde Ağrı'da ihracat azalırken, Iğdır'da artış yaşandı. Türkiye genelinde ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 22,0 azaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile baharın gelişi kutlandı. Cemrenin toprağa düşmesi ve karın erimesiyle birlikte köy sakinleri, mezarlıkları ziyaret ederek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenliğe İstanbul, Ankara ve İzmir'den de katılım oldu. Köy muhtarı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu etkinliği kutladı.
Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 484 adet hap bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir ortaokulda afet deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Depremlerde kayıpların önlenmesi için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da tedbirler alması gerektiği vurgulandı.
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