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Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi balkonlardan tahliye edildi - Son Dakika
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Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi balkonlardan tahliye edildi

Düzce'de bir apartmanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 16 kişi, itfaiye ekipleri tarafından balkonlardan kurtarıldı. Yangın sonucunda binanın merdiven boşluğu ve koridoru dumanla kaplandı. Tahliye edilen vatandaşlar ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Ancak iki dairenin sakinlerinden haber alınamadı.

Düzce\'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi balkonlardan tahliye edildi
15.12.2023 - 22:41,
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Düzce'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 16 kişi, daire balkonlarından tahliye edildi.

Beyciler Mahallesi 1710 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan Şebnem K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu ve koridorunu yoğun duman kapladı.

Duman nedeniyle dışarıya çıkamayan daire sakinlerinden 3'ü çocuk 16 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle balkonlardan alınarak aşağıya indirildi.

İtfaiye tarafından tahliye edilen vatandaşlar, bölgede bekletilen ambulanslara alınarak tedavi edildi.

Öte yandan, iki dairenin sakinlerinden haber alınamadı. Evlerin kapıları polis nezaretinde kırılarak içeri girildi, ancak vatandaşların evlerinde olmadıkları görüldü.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Düzce, Son Dakika

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